Meteorolog Nedim Sladić najavljuje vremenske prilike u Bosni i Hercegovini

O vremenskim prilikama koje su pred nama oglasio se i poznati bh. meteorolog Nedim Sladić.

“Iako proljeće još kalendarski nije nastupilo, ovog februara nas prati natprosječna toplota po kojoj zaključujemo da je glavnina zime ipak rekla svoje.

Sve do kraja radne sedmice vremensko obilježje je u znaku proljeća te sve viših temperatura, budući da nam s jugozapada pristiže sve topliji zrak koji će usloviti da temperature zraka na sjeveru Bosne u četvrtak i petak mjestimično porastu i do 21 °C, a u ostatku zemlje većinom od 13 do 18 °C,piše Slobodnabosna

Sve navedeno pratit će postepen porast sunčanih sati, kao i južno strujanje, zbog čega ni jutra neće biti previše hladna, a to će podstaknuti i samo cvjetanje, pored lijeske i johe koje već imaju visoke koncentracije polena, zbog čega alergičarima se sugeriše na oprez!”, objavio je Sladić na svom Facebook profilu.

