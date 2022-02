Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

U Bosni i Hercegovini danasa je najavljeno umjereno oblačno vrijeme, uz postupno smanjenje oblačnosti. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, nešto manje oblačnosti i sunčanije. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Krajni na momente i pojačan.

Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a najviša dnevna od 9 do 15, na jugu do 17 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima moguća je i niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna oko 10 stepeni.



U Bosni se sutra očekuje umjereno oblačno, uz postupno smanjenje oblačnosti. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a najviša dnevna od 9 do 15, na jugu do 17 stupnjeva.

Za subotu se najavljuje umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. U večernjim satima se očekuje kiša, a u planinskim područjima susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni.

U nedjelju nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, a na planinama sa susnježicom. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 10, a najviša dnevna od 6 do 10, na jugu do 13 stepeni.

