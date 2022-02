Meteorolozi najavili nove padavine, najviše će ih biti u subotu

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica -3 stepena, Sokolac 2, Bihać, Drvar, Livno i Sanski Most 3, Banja Luka, Bugojno, Jajce, Prijedor i Sarajevo 4, Doboj, Srebrenica, Tuzla i Zenica 5, Bijeljina, Gradačac i Trebinje 6, Zvornik 7, Grude i Mostar 8 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznoiso 941 milibara, za 1 milibar je niži od normalnog i sporo se mijenja.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA je povoljna. Postepena stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a hronični bolesnici i meteoropate osjetiće olakšanje. Nakon prohladnog jutra, tokom kojeg je poželjno posvetiti pažnju primjerenom odijevanju, u ostatku dana biće znatno ugodnije uz porast temperatura i sunčane periode. Prijepodnevni sati, na jugu će proteći uz povećanu naoblaku i slabije padavine, nakon toga i ovdje će se opšta slika poboljšati.

Objavljena je prognoza do subote:

ZA 17.02.2022 (Četvrtak)., pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.

ZA 18.02.2022 (Petak)., u Bosni umjereno oblačno, uz postupno smanjenje oblačnosti. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a najviša dnevna od 9 do 15, na jugu do 17 stepeni.

ZA 19.02.2022 (Subota)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, se očekuje padavine. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. prenosi radiosarajevo

