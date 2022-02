SESIJA KRUG 99 – BOSNE I HERCEGOVINE JE BILO, IMA JE SADA I BIT ĆE JE UBUDUĆE

Hasanović je istakao da, kada je u pitanju nacionalna sigurnost Bosne i Hercegovine, kao nepobitne uzroke izazivanja društvene krize predstavlja nepostojanje strategije nacionalne sigurnosti BiH koja bi sadržajno, funkcionalno i metodološki bila primjeren dokument u ovakvom sigurnosnom okruženju i koja bi realno sadržavala ciljeve, sredstva, kapacitete kojima raspolaže BiH i načine realizacije.

Sistemska politička korupcija također predstavlja jedan od najozbiljnijih oblika ugrožavanja nacionalne sigurnosti BiH. Sistematična politička korupcija kao forma patologije demokratije kontinuirano je dominantan oblik upravljanja Bosnom i Hercegovinom, dominantan oblik društvenih odnosa, funkcionisanja ekonomskog sistema, osvajanja vlasti i održavanja na vlasti – kazao je Hasanović.

Dodao je kako “takav model nije rezultirao samo pljačkom bh. države i bh. društva, već su nepotizam, prljavi partikularni interesi i uticaj i trgovina tim uticajima doveli do bitnih deficita institucionalnih kapaciteta uključujući institucije sigurnosti”.

Na uzrokovanje društvene krize u BiH također utiče nerazvijeno civilno društvo, kao posljedica doživljenog genocida, etničih čišćenja i masivnih devastacija. Iza takvih apokaliptičnih tragedija zastrašujućih razmjera ostali su mnogi osiromašeni, opustošeni ljudi zatočeni u svojim porodicama i ličnim tragedijama – kazao je Hasanović.

Kozar je istakao kako smo svjedoci da se nalazimo u velikoj političkoj krizi, najvećoj poslije Dejtona.

Izlaza još ne vidimo, ali propasti nećemo. U to sam siguran. Bosne i Hercegovine je bilo, ima je sada i bit će je ubuduće unatoč i usprkos anti-državnim odlukama Narodne skupštine Republike Srpske koja sebi uzima za pravo da se miješa u državne prerogative Bosne i Hercegovine i koja hoće pošto-poto da od entiteta napravi državu u državi – kazao je Kozar.

On je mišljenja “da će se na kraju slomiti zub onih koji na tome uporno insistiraju i koji na tome grade svoju političku karijeru”.

Milorad Dodik ide sada koliko hoće, ali neće dokle hoće. Njega treba u tome što hitnije spriječiti kako ne bi donosio dalje teške posljedice po državu, a najviše po svoj narod, jer on srpski narod vodi u ambis, on od srpskog naroda pravi remetilački faktor ne samo u BiH nego i Balkanu i šire – kazao je Kozar.

On je istakao kako iz Federacije BiH, kao drugog entiteta, nema adekvatnog i odlučnog odgovora na dešavanja u entitetu RS-u.

Kozar je mišljenja da se “točak historije ne može vraćati na ono što je bilo prije dvadesetak godina i više godina, ma koliko neko to želio, ali isto tako i da se neke stvari koje su se dogodile ne mogu posmatrati kao da ih nikad nije bilo”.

Dodao je kako presudnu ulogu u svemu ima visoki predstavnik, koji ima sva prava, legitimno je postavljen i ima svoje nadležnosti i ovlasti te može poduzimati sve što bi trebalo da se ne krši Dejtonski sporazum u kojem je navedeno da se Ustav BiH može nadograđivati kad oba entiteta daju saglasnost.

Kozar je istakao kako je vraćanje na ono što je bilo 1995. godine porazno i neprovodivo, te kako se ne može praviti “entitetska vojska”.

Od čega bi je napravili? Oni misle da je to igračka. Vojska je skupa, a ako se nadaju da će dobiti podršku u tom smislu iz Srbije, onda se varaju. Neće Srbija ući u rizik da pravi vojsku u drugoj državi – kazao je Kozar dodavši kako nema šansi da se “ta vojska napravi u RS-u”. prneosi “Hayat“.

