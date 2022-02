Početkom naredne sedmice pretežno oblačno vrijeme sa povremenim padavinama

U ponedjeljak 14.02.2022., u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz postepeno naoblačenje. Poslije podne i u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, jugozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od -3 do 3 na jugu do 5, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 14 °C.

U utorak 15.02.2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 7 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 18 °C.

U srijedu 16.02.2022., pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 7 na jugu do 9, a dnevna od 6 do 11, na jugu zemlje do 15 °C, saopćeno je iz FHMZ BiH. prneosi “N1“.

