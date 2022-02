VREMENSKA PROGNOZA: Nakon sunčanog perioda stigla je promjena vremena, bit će i padavina

U subotu ujutro će biti oblačno, a tokom dana se očekuje djelimično razvedravanje. U ranim jutarnjim satima ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od -3 do 3 na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 °C.

U nedjelju 13.02.2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana lokalno slaba kiša je moguća na području Hercegovini i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od -3 do 3 na jugu do 6, a dnevna od 3 do 8, na jugu do 12 °C, prenosi Klix.

U ponedjeljak 14.02.2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana i u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od -2 do 4 na jugu do 7, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 15 °C.

U utorak 15.02.2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša se očekuje u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 1 do 5 na jugu do 8, a dnevna od 7 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 17 °C.

Facebook komentari