Čović o ideji formiranja VSTV-a RS: Sve što je u skladu sa Ustavom podržavam

Čović je rekao da se od Neuma do danas se ništa nije promijenilo.

“Ja i kolega Izetbegović mislim da nemamo pravo više sazivati sastanak. Zbog toga su se odlučili da pozive za nove razgovore upute kolege Konaković i Radončić”, kazao je Čović.

Što se tiče Hrvata to više nisu dileme nego aksiomi, usaglašeni.

Čović o ideji formiranja VSTV-a RS:

“Ja sam više puta kazao da sve ono što je sukladno Ustavu BiH meni nije problematično, a sturka neka kaže šta je to. To struka zna Bolje od Dragana, Postoji Ustavni sud koji to treba komentirati tako da nemam problema sa tim i tom i svakom drugom incijativom dok je go sukladno sa Ustavom BiH, ” prneosi “N1“.

