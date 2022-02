Internacionalni festival “Sarajevska zima” 2022: Otvorena izložba o Evropskoj karavani mira 1991.

Sarajevo

U okviru cjelodnevnog programa otvaranja Internacionalnog festivala “Sarajevska zima” 2022. u Brusa bezistanu u Sarajevu svečano je otvorena izložba “Life After” povodom godišnjice Evropskog karavana mira koji je organiziran u Sarajevu u septembru 1991. godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Autori fotografija koje su se našle na izložbi su fotografi Gin Angri, Lucio Cavicchioni, Luigi Lusenti i Mario Boccia. Pokrovitelji izložbe posvećene građanima i građankama BiH su Ured UNESCO-a u Bosni i Hercegovini i ambasada Italije u BiH.

Direktor Festivala “Sarajevska zima” Ibrahim Spahić tim povodom je istakao da izložba govori o Evropskoj karavani mira iz 1991. godine kada su u Sarajeva upućene poruke solidarnosti, zajedništva i mira.

“Na fotografijama zabilježenim 29. septembra 1991. godine se vide lica puna osmijeha. Tada je stotine ljudi krenulo iz raznih krajeva Evrope ali i izvan Evrope da otvore priču o onome što je krik za mirom i slobodom i odbijanjem bilo kakvog nasilja i rata. Deset hiljada ljudi se tada držalo za ruke i kada sam vodio tu kolonu to je bilo nešto najljepše, kada su se ljudi raznih generacija držali zajedno oko stare Pravoslavne crkve, Begove džamije i oko Katedrale. Okupili su se da kažu ‘Dosta, zaustavite nasilje, zaustavite rat, ne dopustite smrt’. To je jedan od najveličanstvenijih primjera snažne pacifističke evropske misli koja kaže da kada se razara jedna zemlja onda je to ranjeno tkivo cijele Evrope”, kazao je Spahić.

Izložbu su zvanično otvorili šef Ureda UNESCO-a u BiH Siniša Šešum i ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Marco Di Ruzza.

Šešum je izrazio zadovoljstvo da UNESCO već 26 put sarađuje sa Internacionalnim festivalom Sarajevska zima.

“Ovi projekti promovišu pomirenje, mir i dijalog koji je zaista više nego potreban. UNESCO je ove godine pokrovitelj izložbe Evropskog karavana mira, prvenstveno zato što je UNESCO i osnovan kako bi gradio mir u glavama žena i muškaraca. Ovo je važan trenutak da se kroz izložbu još jednom podsjetimo koliko je značajan mir, koliko su sve žrtve besmislene, jer bez mir nema budućnosti kako Bosne i Hercegovine tako i svijeta”, rekao je Šešum.

Ambasador Italije u BiH Marco Di Ruzza je izjavio kako je Internacionalni festival Sarajevska zima jedan od najvažnijih simbola grada Sarajeva.

“Uz doprinos umjetnika iz cijelog svijeta, zahvaljujući ovom festivalu Sarajevo je u prijelomnim trenucima znalo kako sačuvati prozor otvoren ka svijetu. Evropska karavana mira 1991. je bila primjer solidarnosti u kojem su Italijani imali konkretnu i važnu ulogu, angažirajući se svim svojim srcem i kreirajući protpostavke za osjećaje empatije i bratstva koji još uvijek obasjavaju naše odnose sa Bosnom i Hercegovinom i njenim stanovništvom”, kazao je Di Ruzza.

Izložba “Life After” koja predstavlja važnu kolekciju javnog kulturnog dijaloga traje sve do 21. marta.

Svečana ceremonija otvaranja festivala održat će se danas, 7. februara s početkom u 17 sati u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu.

Bogat kulturni, umjetnički i zabavni program obilježit će Internacionalni festival Sarajevska zima 2022, koji će po 38. put biti održan od 7. februara do 21. marta i to pod motom “My New Way Art“.

Među počasnim gostima ovogodišnjeg izdanja Sarajevske zime su umjetnici i turski Grad Bursa te međunarodna organizacija turkijske kulture Turksoy.

Koautor projekta otvaranja Festivala “Amazon & Miljacka” je američki umjetnik George Rivera, pjesnik i profesor vizuelnih umjetnosti. Autor muzike za otvaranje je francuski pijanista i kompozitor Eric Breton. Autorica plakata “Jedno plućno krilo” SWF 2022 je američka umjetnica i profesorica Univerziteta Colorado Martha Russo. Dizajner je Kai David Melank.

Sarajevska zima je je jedinstveni multimedijalni festival u svijetu. Od osnivanja 1984. godine održava se bez prestanka. I u vrijeme opsade Sarajeva realizovan je u glavnom gradu BiH i u 153 grada svijeta, kao i tokom godina pandemije koronavirusa.

