Čović: Osigurati ono što mi zovemo legitimno predstavljanje

Nakon sastanka s direktoricom pri Evropskoj službi za vanjske poslove Angelinom Eichhorst i višim zvaničnikom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (SAD) zaduženom za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini Matthewom Palmerom, Čović je rekao da su informisali goste o onome što danas imamo u BiH – nefunkcionisanje izvršne i zakonodavne vlasti na razini BiH.

“Posebno smo govorili šta treba riješiti vezano za njihov dolazak ovih dana i na sastanke koji će biti u Sarajevu i Neumu kako bi konačno napravili dogovor i realizovali sporazum iz Mostaru koji se tiče Izbornog zakona i koji treba implementirati i presudu Ustavnog suda BiH i svih presuda Suda u Strazburu. Osigurati ono što mi zovemo legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda, ali uz to sve napraviti i ograničenu izmjenu Ustava kako bi se to sve moglo napraviti, u mjeri koliko je to moguće dogovoriti. Osigurati integritet izbornog procesa”, pojasnio je Čović.

Prema njegovim riječima, i na kraju treba osigurati funkcionisanje Federacije BiH.

“Nadam se da imamo dovoljno uvjerenja da to možemo napraviti zajedno s partnerima. Jasno su nam stavili do znanja da to moramo mi uraditi, a da su oni tu da nam prije svega pomognu”, istakao je Čović.

Čović je pozvao i medije da u narednim danima stvore pozitivnu klimu te doprinesu postizanju dogovora.

Smatra da je traženje rješenja jedan od prioriteta i za sve “ono o čemu maštamo na evroatlantskom putu”. prneosi “N1“.

