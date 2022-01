SNIJEG NAS JE IZNENADIO U JANUARU, ALI HLADNOĆA TEK DOLAZI: TEMPERATURE ISPOD MINUS 15 STEPENI

Nakon današnjih snježnih padavina u većem dijelu zemlje, u nastavku noći prestanak padavina uz većinom pretežno vedro vrijeme a nešto više oblačnosti će biti prisutno nad centralnim, istočnim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne.

Sutra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, na jugu Hercegovine pretežno sunčano. Krajem dana i navečer slab do umjeren snijeg u većem dijelu Bosne. Većinom samo nakratko, a najviše padavina će biti na sjeverozapadu i zapadu Bosne uz povećanje snježnog pokrivača 1 do 5 cm, lokalno do 10 cm. U noći na ponedjeljak slabljenje i prestanak padavina.

U ponedjeljak više oblačnosti nad centralnim i istočnim dijelovima Bosne, u ostatku zemlje pretežno sunčano. Navečer i noć na utorak uz pretežno vedro vrijeme vrlo hladno uz jak mraz. U utorak ujutro temperature -15 do -6, u višim planinskim krajevima do -20°C.

Ponedjeljak će ujedno tokom dana biti najhladniji dan u ovom periodu, u većem dijelu zemlje je moguć ledeni dan(dan kada najviša dnevna temperatura ne prelazi 0°C.

Utorak sunčan, popodne i navečer porast oblačnosti sa sjevera što u srijedu ujutro i prijepodne lokalno centralnim i istočnim dijelovima Bosne može donijeti malo snijega.

Od četvrtka priliv toplijeg zraka sa zapada uz koji nas očekuju više dnevne temperature uz smjenu sunca i oblaka, ali jutra ostaju hladna uz nerijetko mraz. Po kotlinama lokalno moguća dugotrajna magla ili niska oblačnost.

Umjeren do lokalno na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar će biti prisutan tokom dana sve do utorka. U noćnim satima slabiji vjetar. Od utorka slabljenje vjetra. prneosi “Hayat“.

