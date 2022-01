Sarajlija Bajro Čavčić dobio prekršajnu prijavu jer je s prijateljem i djecom obavljao namaz na izletu na Trebeviću

Sarajlija Bajro Čavčić saopćio je da je sa Semirom Vatrićem dobio prekršajnu prijavu od policije Istočni Stari Grad, stanica Trebević, zato što su sa nešto više od 20 djece tokom izleta na Trebeviću obavljali namaz, javlja Anadolu Agency (AA).

Čavčić je tu informaciju objavio na Facebooku uz nekoliko fotografija, uključujući i prekršajni nalog.

“Moj prijatelj i ja i sa više od dvadesetero djece otišli smo na zajednički izlet na Trebević. U 12 sati smo obavili podne-namaz na javnoj površini vodeći računa da nikome pri tome ne smetamo. Nakon namaza krenuli smo kući, a dva policijska službenika su nas presrela i počela legitimisati. Policijski službenici su izdvojili mene i mog prijatelja Semira Vatrića, profesora teologije. Pitali smo zašto nas legitimišete, na šta smo dobili veoma iznanđujući i bezobrazan odgovor. Nepristojno ponašanje – Obavljanje namaza, kao što stoji i u prekršajnom nalogu koji ćemo prikazati. Jedan od policijskih službenika je rekao da je to na njihovoj teritoriji zabranjeno“, naveo je Čavčić.

Ističući kako je u razgovoru policajcima rekao da te optužbe nemaju osnovu i uporište u zakonu i da je to narušavanje njihovih osnovnih ljudskih prava, Čavčić je naveo da su policajci kontaktirali komandira i kazali mu da im je naredio da pišu prekršajne naloge.

“Policijski službenici koji su nas legitimisali su bili korektni prema nama i iz navedene situacije se moglo zaključiti da im je neprijatno. Nakon sto mi je napisan prekršajni nalog u iznosu 100KM, htjeli su napisati i mom prijatelju Semiru Vatriću koji je nakon toga zahtijevao da se odmah čuje sa komandirom policije lično. Nakon što su se čuli, prilikom kontakta, Semir mu je jasno objasnio da na ovaj način uznemirava i narušava građanska, vjerska, ljudska, demokratska i moralna prava i zaprijetio je da će biti tužen, nakon čega se on vidno uznemirio i prebacio odgovornost na svoje starješine. Nakon toga je prestao razgovor i pored toga su htjeli da napišu prekršajni nalog. I kada su htjeli da ga napišu, dobijaju poziv i naredbu da to ne rade. Nakon što su se našli u neugodnoj situaciji, pokusali su se izvući na perfidan način tj. tražili su od mene da im vratim prekršajni nalog što sam ja odbio. Nakon 4-5 sati uznemiravanja tražili smo da nas konačno puste da idemo kući. Komandir policijske stanice Istočni Stari Grad stanično odjeljenje policije Trebević Ivetić Željko je došao lično i molio me da mu vratim nalog da ga stornira, na što ja naravno nisam pristao. Napomenuo bih da su se naša mala djeca od šest godina pa naviše za koje smo bili odgovorni, sve vrijeme smrzavala i onako jadna čekala da se mi vratimo. Zamislite samo kada se jedno dijete od šest godina trese od zime i gladi. Zbog njihovog bespotrebnog zadržavanja, bili smo prisiljeni da se vratimo pješke jer je žičara bila zatvorena. Nisam htio da vratim nalog ne iz ličnih razloga, nego čisto da upozorim sve one koji budu dolazili na ovo mjesto šta ih može zadesiti i ukazati na devijacije policijske stanice Trebević. U prekršajnom nalogu stoji: Nepristojno ponašanje (Obavljanje namaza)“, naveo je u tekstu Čavčić.

