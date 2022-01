Stiže promjena, pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Novo naoblačenje sa sjevera u Bosni očekuje se tokom noći na subotu. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža očekivana jutarnja temperatura vazduha većinom između -4 i 0 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do šest stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između -2 i 4°C, na jugu zemlje do devet stepeni.

Za subotu se prognozira oblačno vrijeme u Bosni, u Hercegovini djelimično vedro. Snijeg je moguć širom Bosne, sjeveru i istoku Hercegovine, a u nizinama može padati i susnježica. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -7 i -2°C, na jugu zemlje do 2°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do osam stepeni.

Zadnji dan vikenda, 23. januara, u BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Snijeg se prognozira širom Bosne i na sjeveru Hercegovine, dok u nizinama može padati i susnježica. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -4 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna uglavnom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 10°C. prneosi “Novi“.

