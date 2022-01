U KS 1 375 novozaraženih, preminule četiri osobe

To su rezultati analize uzoraka, i to 1.193 PCR testa i 1.431 antigenska testiranja. Iz Zavoda naglašavaju da su uzorci za PCR testiranja prikupljani u periodu od 16. do 18. januara ove godine.

Proteklog dana od Covid-19 infekcije oporavilo se 745 osoba. Četiri pacijenata su, nažalost, preminula od posljedica ove bolesti.

Trenutno su na bolničkom liječenju 192 pacijenta, od kojih su 177 sa akutnom infekcijom, dok su ostali post covid ili se nalaze na opservaciji/trijaži.

Udio nevakcinisanih osoba u broju hospitaliziranih je 76,56 posto.

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu liječi se 120 pacijenata, a u Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš” 72. Na respiratoru je sedam osoba, 11 ih koristi neinvazivnu ventilaciju, dok je na kiseoničkoj potpori disanju devet pacijenata.

Kanton Sarajevo danas bilježi 6.455 aktivnih slučajeva Covid-19 infekcije. Od početka pandemije u Kantonu Sarajevo evidentirano je ukupno 82.230 osoba zaraženih koronavirusom i 74.068 izliječenih.

“U proteklih sedam dana prosječan broj zaraženih je 820, dok sedmična incidenca, odnosno broj oboljelih na 100.000 stanovnika, iznosi 1.362”, podaci su Zavoda za javno zdravstvo KS.

U Covid-ambulantama Javne ustanove Dom zdravlja KS pregledana su 772 pacijenta, od kojih je pet transportovano na bolničko liječenje. Na drive-in punktovima i u Covid-ambulantama uzeto je 1.040 PCR briseva. Drive-in punktovi na Vrbanji, Ilidži, te u Semizovcu i Novom Gradu rade svaki dan u terminima od 07:30 do 20:00 sati.

Covid-pozivni centar zabilježio je 1.415 poziva, a obavljeno je i 506 razgovora s pacijentima putem telefonskih brojeva u Covid-ambulantama.

U toku proteklog dana aplicirano je ukupno 1.250 doza vakcina protiv koronavirusa.

Ministarstvo zdravstva KS još jednom poziva građane da se vakcinišu, kako bi sačuvali svoje i zdravlje osoba u svojoj okolini.

Također, zahvaljuju građanima na saradnji, te ih pozivaju da i dalje poštuju sve propisane higijensko-epidemiološke mjere, prenose Vijesti.

