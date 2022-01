Vučić: S Erdoganom o BiH i integritetu RS unutar BiH

Vučića je svečano u Ankari dočekao predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, a nakon sastanka, dvojica lidera obratila su se medijima.

Prema Vučićevim riječima, bilo je riječi o investicijama, regionalnim pitanjima, a tome je i posvećeno najviše pažnje. Važno je, kaže, što su odnosi stabilni i prijateljski, što je od najvišeg značaja.

– Razgovarali smo o regionu, o Daytonskom sporazumu, o poštovanju integriteta BiH, ali i integriteta RS-a unutar BiH. Govorio sam da je važno da se povezujemo autoputevima i u oktobru očekujemo kraj 18 kilometara od Kuzmina do Sremske Rače, 80 posto mosta je gotovo i on je veličanstven. Za godinu i po dana imat ćemo moderan autoput, a finansirat ćemo i kompletan autoput do Bijeljine – rekao je Vučić.

Na pitanje o rezultatima referenduma, Vučić potvrđuje da je rekao kolegama koji su zagovarali “Ne” da preuzmu stranku. Falilo je, kaže, oko 200.000 glasova da oni budu radosni, a kada kaže “oni”, misli najviše na one iz SNS-a.

– U onih 39 posto, najveći kolač je SNS. Neki ljudi bolje znaju politiku nego ja, i trebalo bi oni da je vode. Neću se kandidovati za predsjednika stranke, od maja-juna mjeseca će stranku voditi pametniji od mene – rekao je Vučić.

O tvrdnjama da je došlo do krađe glasova, kao i da je preuzeo ulogu RIK-a rekao je:

“Što se tiče objavljivanja rezultata, bio sam šokiran. Otišao sam u stranku koju vodim još nekoliko mjeseci i kao i uvijek saopštavao rezultate, koji su bili apsolutno tačni. Nismo saopštavali na osnovu uzorka, mi imamo najbolje softvere. Mi prikupimo sve podatke i izađemo i predstavimo javnosti tačne rezultate”.

Ističe da je bilo teško voditi kampanju jer je riječ o pitanju koje ljude puno ne interesuje i jer je jedan dio SNS-a sve vrijeme agitovao za “Ne”.

– Bila je dilema, ali na referendum je trebalo da izađemo jedinstveno, a poslije referenduma vodite kampanju za “Ne”. Nisam nikada izbacivao ljude iz stranke jer je SNS demokratska partija, ali sam zadovoljan jer će imati priliku da vide kako se vodi stranka i kako se donose nelake odluke. Tačno je da nisam zadovoljan, samo nije tačno da sam vikao, već sam kroz osmijeh rekao da će za 4-5 mjeseci imati priliku da vode stranku, a ja im neću zabadati klipove u točkove, već ću im pomagati koliko god mogu, civilizovano i demokratski – dodao je Vučić, prenose Novosti.

Facebook komentari