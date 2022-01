Vremenska prognoza do kraja sedmice u BiH: Bez padavina uz niske temperature

Sutra pretežno sunčano vrijeme u većem dijelu zemlje. Prije podne prolazno više oblačnosti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -2°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 2 i 8°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko -8, a najviša dnevna oko 2°C.