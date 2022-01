PRAVA ZIMA TEK DOLAZI? STIŽU NAM VELIKE PADAVINE! PROČITAJTE VREMENSKU PROGNOZU ZA NAREDNA TRI DANA

U Hercegovini se očekuje kiša, a u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne snijeg. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu do 8, a dnevna od -1 do 4, na jugu od 5 do 10 °C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. Krajam dana i tokom noći slab snijeg je moguć u Krajini, na istoku i sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 2 do 6, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu od 6 do 10 stupnjeva.

U ponedjeljak oblačno vrijeme sa snijegom u većem dijelu Bosne. Jutarnja temperatura od -4 do 1, na jugu od 2 do 6, a najviša dnevna od -2 do 3, na jugu od 4 do 9 stupnjeva. prenosi hayat

