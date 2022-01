POČETAK NOVE SEDMICE DONOSI NAM OBILNIJE SNJEŽNE PADAVINE

U subotu u Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz slabu do umjerenu kišu. Nešto više padavina na jugu i istoku Hercegovine. Na planinama iznad 1300 mnv. susnježica i snijeg. U večernjim satima i u noći na nedjelju postepen prestanak padavina uz djelimično razvedravanje. U Bosni također pretežno oblačno vrijeme uz susnježicu i snijeg kojeg će biti uglavnom u dijelovima centralne, istočne, sjeveroistočne i mjestimično sjeverne Bosne. Na zapadu i sjeverozapadu uglavnom suho uz lokalno sunčane periode. U večernjim satima subote padavine i u Bosni postepeno slabe i prestaju uz djelimično razvedravanje.

Visina novog snijega uglavnom 1 do 5 cm, na planinama jugoistočne Bosne i istočne Hercegovine 10 do 15 cm.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto više sunčanog vremena u jutarnjim i prijepodnevnim satima nedjelje kada po kotlinama lokalno može biti magle ili niske oblačnosti. U večernjim satima nedjelje sve više oblačnosti na našim krajevima što će donijeti nove padavine od noći na ponedjeljak.

Uzrok novih padavina je jača ciklona koja će se u ponedjeljak preko Italije brzo premještati nad Jonsko more i dalje na jug donoseći tako jugu Italije, Grčkoj kao i Turskoj lokalno obilnije padavine. Iako će glavninom ciklon biti južnije od nas, u izraženoj jugoistočnoj i istočnoj visinskoj struji nešto vlage će dobaciti i do nas donoseći nam snježne padavine.

Tako će od noći na ponedjeljak i generalno u ponedjeljak i utorak uslijediti nove snježne padavine u Bosni. Biće ih u većem dijelu Bosne, a prognozira se većinom 5 do 15 cm novog snijega, a u višim planinskim krajevima lokalno do 30 cm novog snijega. Veći dio zapada Bosne te Hercegovina u ponedjeljak i utorak većinom suhi uz umjerenu do na udare jaku buru. Nešto slabog ili provejavanja snijega može povremeno biti na sjeveru Hercegovine. U srijedu prestanak padavina uz većinom razvedravanje.

Ostaje prohladno i hladno uz dnevne temperature -1 do 5, na jugu do 10°C. Još hladnije u ponedjeljak i utorak uz temperature -3 do 3, na jugu do 8°C. Ujedno su u ova dva dana lokalno mogući i ledeni dani u Bosni. Ledeni dan je kada temperature u toku čitavog dana ne prelazi 0°C(<=0.0).

Facebook komentari