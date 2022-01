I DALJE ĆEMO UŽIVATI U SUNČEVIM ZRAKAMA! PROČITAJTE VREMENSKU PROGNOZU ZA NAREDNA TRI DANA

Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 12, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stupnjeva.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stupnjeva.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u sjeveroistočnim područjima. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, ponegdje u jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 10 do 18 stupnjeva. prenosi hayat

