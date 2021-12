Pojačana frekvencija vozila, posebno u gradskim zonama

Magla smanjuje vidljivost na području: Bihaća, Prijedora, Orašja, na dionici autoputa Zenica-Tarčin, kao i dolinom rijeka: Vrbasa, Drine, Lašve i Spreče. Upozorava se i na učestale odrone kamenja i zemlje na kolovoz. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno u većim gradskim zonama.

Vozači se mole da na svim putnim pravcima budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da u novogodišnjoj noći ne upravljaju vozilom ako su pod dejstvom alkohola.

I za večeras je najavljena obustava saobraćaja u tunelu Crnaja (Konjic-Jablanica) u vremenu od 23.30 do 04.30 sati. U dva termina bit će omogućen prolaz kroz tunel i to od 01.30 do 01.45 i od 02.30 do 02.45 sati.

Zbog radova u tunelu Skela, na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela (krug fabrike Metaling).

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima: Olovo-Kladanj (Olovske Luke), Jablanica-Mostar (dionica od Komadinovog vrela do mosta Begića i Begovića), Doboj-Gračanica (u Klokotnici), Grude-Ljubuški (na izlazu iz Gruda) i Stolac-Hutovo (u mjestu Cerovica).

Zbog aktiviranog klizišta, na dionici magistralnog puta Foča-Goražde (u mjestu Filipovići) saobraća se usporeno-jednom saobraćajnom trakom,pišu Vijesti

Na graničnim prelazima zadržavanja su, za sada, do 30 minuta.

Povodom Nove godine, danas od 12 sati do 03.01.2022.god. do ponoći zabranit će se prevoz eksplozivnih materija na putevima u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Facebook komentari