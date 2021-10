U BiH danas umjereno oblačno vrijeme, sutra sunčano

U Bosni i Hercegovini danas prijepodne očekuje se mala do umjerena naoblaka, a u drugoj polovini dana postepeno naoblačenje u Bosni.

Vjetar slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 20 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu veći dio dana pretežno sunčano. Povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14 stepeni.

U srijedu u većem dijelu Bosne djelimično vedro. Sunčano u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između jedan i pet stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 10. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između devet i 14, na jugu zemlje do 19.

Pretežno oblačno vrijeme u četvrtak u Bosni. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus jedan i četiri, na jugu zemlje do devet stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između osam i 13, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U petak u Bosni dugotrajna magla ili niska naoblaka. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus jedan i tri, na jugu zemlje od pet do 10. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između devet i 14, na jugu zemlje do 20 stepeni Celzijusa.

