Oglasio se ratni zločinac Radovan Karadžić: “Narodna skupština RS-a je neosvojiva tvrđava”

– U Narodnoj skupštini Republike Srpske od prvog dana uspostavljena je jednakost i sloboda, odnjegovan kulturan i gospodstven odnos prema sebi i prema drugima, a dostojanstven nastup i argumenti postali slika naroda koji predstavlja i za čije dobro djeluje – naveo je Karadžić u izjavi za Srnu.

Istakao je da je NSRS “neosvojiva tvrđava” te da je bh entitet Republika Srpska “naše čedo”.

– Prije izbora 1990. godine, tokom promjena Ustava BiH amandmanima smo tražili da se uvede Vijeće naroda. Tadašnji predsjednik Skupštine Zlatan Karavdić nas je odbio, jer bi to, kako je objasnio, značilo federalizaciju BiH – rekao je Karadžić

Prema njegovim riječima, Karavdić nije rekao zašto bi to bilo loše i kako to da je Srbija federalizovana, da je Jugoslavija konfederalizovana do raspada, a BiH ne uvodi strukturu koja je uobičajena u višenacionalnim zemljama.

Ratni zločinac istakao je da RS 1992. godine niko nije priznao.

– Iako nismo podržani ni od koga u svijetu, to je imalo veliki, presudan značaj. Robert Badinter je već polovinom januara 1992. godine obustavio automatsko priznavanje BiH zaključkom da Srbi tamo imaju svoju republiku i da BiH nije u istoj poziciji kao Slovenija i Hrvatska” – rekao je.

Komentirao je i mijenjanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– Koliko god se nezakonito i nasilno mijenjao taj međunarodni sporazum iz Dejtona posljednja odbrana je Narodna skupština u kojoj svako može dobiti autentičan stav naroda i crvenu liniju ispod koje se neće i ne može ići – rekao je izmeđuostalog Karadžić, čiju je izjavu Srni prenijela njegova kćerka i potpredsjednik Narodne skupštine RS-a Sonja Karadžić-Jovičević, piše Avaz.

