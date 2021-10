Američki ekspert za politiku: “Dodiku treba pokazati ko je jači”

To je stav američkog eksperta za politiku Janusza Bugajskog, višeg saradnika Fondacije Jamestown iz Washingtona i bivšeg direktora Istočnoevropskih studija na Centru za strateške i međunarodne studije iz američkog glavnog grada, koji je u intervjuu za Al Jazeeru Balkans sumirao trenutno stanje na Zapadnom Balkanu sa epicentrom u Bosni i Hercegovini.

Bugajski je napisao više od 20 knjiga o zemljama nastalim na području bivših komunističkih država, bio je konsultant američkog ministarstva odbrane i piše za razne medije, između ostalih Washington Examiner i The Hill, a jedna od sfera njegovog interesovanja je i područje Zapadnog Balkana.

Bugajski je krajem prošle godine svjedočio pred Komitetom za vanjske poslove Kongresa SAD-a, gdje je dao preporuke za politiku nove administracije za Balkan. To prilikom je naveo da Dejtonski mirovni sporazum nije dizajniran da bude temelj integrisane države sa efikasnom centralnom vladom, što je dovelo do opstrukcija, nadmoći etnonacionalnog identiteta nad građanskim, te je upozorio i na separatističke težnje entiteta RS.

Ta upozorenja stoje, jer Bosnu i Hercegovinu mjesecima potresa blokada srpskih predstavnika, koja je prerasla u otvorene prijetnje člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i njegove stranke SNSD o rušenju njenog poretka i nezavisnosti bh. entiteta RS.

O trenutnoj političkoj situaciji u BiH kaže:

“Dodik testira međunarodne aktere kako bi procijenio koliko daleko može ići bez većeg povlačenja i potencijalnih sankcija prema sebi. Njegov je proračun da kombinacija faktora može stvoriti pogodan trenutak za otcjepljenje, uključujući paraliziranu Evropsku uniju, rastreseni SAD, regionalno asertivnu Srbiju i garancije Rusije da će služiti kao zaštitnik u slučaju bilo kakve intervencije države Bosne i Hercegovine ili NATO-a u Republici Srpskoj. Također će imati koristi od ambicije hrvatskih nacionalističkih vođa i opšteg stanja frustracije bosanskom vladom”.

Otkrio je koji je najefikasniji način obračuna s Dodikom…

“Najefikasniji način obračuna s Dodikom je pokazati ko je jači na Balkanu. To će zahtijevati trostrani pristup. Prvo, novo vodstvo State Departmenta mora jasno dati do znanja da Washington i Brisel posjeduju sve potrebne dokaze o njegovim koruptivnim aktivnostima. Njegova imovina će se zamrznuti ili oduzeti, te će se pokrenuti krivični postupak, ako ne promijeni svoju politiku. Drugo, Aleksandra Vučića se mora privatno i javno upozoriti da će njegova ofanziva na susjedne države pod okriljem zaštite srpskog stanovništva naići na otpor. To se može kroz različite oblike, pomažući izgradnji efikasne vojske na Kosovu koja toj zemlji omogućuje da se kvalificira za članstvo u NATO-u, kroz veću podršku procrnogorskim strankama u Podgorici, kroz oslanjanje na Zagreb kako bi kontrolirali hrvatski nacionalisti u Bosni i Hercegovini, te kroz asertivna kampanja za prava bošnjačkih, albanskih i drugih naroda u Srbiji.

I treće, potreban je efikasan regionalni potisak protiv destabilizirajućih utjecaja Rusije. To bi trebalo uključivati protjerivanje ruskih obavještajnih agenata prerušenih u diplomate, poslovne ljude ili aktiviste nevladinih organizacija, antikorupcijsku kampanju usmjerenu na ruske izvore i istiskivanje ruskih državnih propagandnih kanala”.

Za BiH, smatra, postoje tri rješenja.

“Prvo je integrirana država, u kojoj centralna vlast u Sarajevu ima ovlaštenja i nadležnosti nad svim ključnim sigurnosnim i vanjskopolitičkim odlukama, a gdje se entitetski i kantonalni sistem zamjenjuje funkcionalnim regionalnim i gradskim vladama. Drugo rješenje je pomak prema etno-teritorijalnoj podjeli, novi rat uz učešće Srbije i Hrvatske, te zapadna vojna intervencija koja bi prisilila još jedan sporazum između zaraćenih strana, a u kojem se promašaji iz Dejtonskog sporazuma ne bi ponovili. Treće “rješenje” je rat u kojem Zapad ne bi uspio efikasno intervenirati iz straha od vojnog sukoba s Rusijom i konflikata zbog granica, teritorija i država koje bi činile regiju u doglednoj budućnosti”.

