Danas sunce i porast temperatura tokom dana

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena.

U Sarajevu u jutarnjim satima i prije podne magla i niska oblačnost. Tokom dana, malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

Stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i porast temperatura tokom dana, pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata dodatno će se umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije, stoga je u ovom periodu poželjno biti oprezniji, prikladno se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima,piše Avaz

Facebook komentari