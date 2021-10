Mokar i klizav kolovoz, smanjena vidljivost u kotlinama i uz rijeke

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove smanjena je vidljivost, a skreće se pažnja na učestale odrone kamenja ili zemlje na kolovoz.

Zbog velikog broja upita, BIHAMK vozače podsjeća da zakonska odredba o obaveznom posjedovanju zimske opreme na putevima u našoj zemlji stupa na snagu 1. novembra.

Na autoputu A-1 zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

U tunelu Crnaja (Konjic-Jablanica) saobraća se naizmjenično-jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj.

Na putu Tuzla-Kalesija (zbog radova u tunelu Čaklovići), saobraćaj se obustavlja od 22 do 06 sati i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putevima: Donji Vakuf-Jajce (Skela), Žepče-Topčić Polje (Donja Golubinja), Grude-Ljubuški (na izlazu iz Gruda), kao i Stolac-Hutovo (u mjestu Cerovica).

Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-4

Tuzla-Kalesija, zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se u vremenu od 22 do 06 sati obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, dok putnička vozila iz smjera Kalesije saobraćaju obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se usmjeravaju na alternativni pravac preko Dubrava.

M-5

Kiseljak-Busovača (Bilalovac), zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Donji Vakuf-Jajce, zbog sanacionih radova kod mjesta Skela, saobraća se naizmjenično-jednom trakom.

M-6

Grude-Ljubuški (izlaz iz Gruda) zbog izgradnje kružnog toka saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

M-16

Livno-Šuica (Stežanj-Trivunova krivina), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično, uz moguće povremene kraće obustave.

M-17

Počitelj-Žitomislići (Ševaš Njive), zbog minerskih radova na priključnoj cesti za autoput A-1, moguće su povremene kratkotrajne obustave saobraćaja.

Tarčin-Konjic (Raštelica), zbog radova na izgradnji koridora Vc saobraća se sporije, uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Konjic-Jablanica, zbog radova u tunelu Crnaja saobraća se naizmjenično-jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Buna-Tasovčići, zbog izgradnje mosta Počitelj saobraća se usporeno.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Ozimica-Topčić Polje (Donja Golubinja) zbog radova na zamjeni dilatacionih naprava na mostu preko rijeke Bosne saobraća se naizmjenično-jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

M-17.3

Hutovo-Stolac, zbog radova kod mjesta Cerovica saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-18

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.



REGIONALNI PUTEVI

R-415 Jezero-Šipovo, zbog sanacionih radova moguće su povremene obustave saobraćaja od 07 do 17 sati, po potrebi, u trajanju do jedan sat.

R-425 Tromeđa-Čapljina, zbog izvođenja radova saobraća se sporije uz moguće povremene obustave.

R-426 Hutovo-Ravno (Velja Međa-Trnčina), zbog izvođenja radova saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće povremene obustave.

R-442a Krupac-Igman (Krupac-raskrsnica za Trnovo), zbog izvođenja radova od 07 do 17 sati saobraća se jednom trakom naizmjenično.

R-445 Kakanj-Visoko, zbog izvođenja sanacionih radova na dionici od BP„Mušinbegović do BP „HIFA“ saobraća se usporeno-jednom trakom.

Semizovac-Ilijaš, (most na rijeci Bosni-Malešići-Stari Ilijaš), zbog izvođenja sanacionih radova saobraća se usporeno-jednom trakom.

R-458 Površnica-Lopare-Čelić, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na put Lopare-Priboj-Banj Brdo.

R-460 Gradačac-Gračanica (Srnice Gornje-Doborovci), zbog izvođenja radova saobraća se jednom trakom naizmjenično.

R-466 Ćatići-Kraljeva Sutjeska, zbog radova na izgradnji mosta preko rijeke Trstionice u Kraljevoj Sutjesci putnička vozila saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok se teretna vozila preusmjeravaju na dionicu Kakanj-Tršće-Ponijeri.

R-467 Olovo- Zavidovići (Krivaja), zbog minerskih radova od 9 do 15:30 sati, moguće su povremene obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

KANTON SARAJEVO

– Zbog radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Midhata Hujdura Hujke, Željeznička i Bosanskih gazija od 09 do 18 sati etapno će se obustavljati saobraćaj.

– Etapno se obustavlja saobraćaj u ulici Provare, a radovi se izvode u vremenu od 08 do 16 sati.

– Zbog sanacionih radova etapno se obustavlja saobraćaj u ulici Stupska.

– U svrhu provođenja pilot projekta pretvaranja dijela saobraćajnice u pješačku zonu obustavlja se saobraćaj u ulici Rustempašina (od raskrsnice sa ulicom Ibrahima Ljubovića do ulaska u autobusni terminal Ilidža) svakog petka od 17 do 24 sata, svake subote i nedjelje od 00 do 24 sata i svakog ponedjeljka od 00 do 05 sati.

– Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, obustavlja se saobraćaj u ulici Jukićeva.

– Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Budakovići, Joze Penave, Nikole Šopa, Skenderija, Hadželi, Izeta Delića, Bulevar Meše Selimovića (kod tramvajske stanice Nedžarići, smjer Ilidža-Baščaršija), Barska, Bistrik, Alifakovac, Veliki Alifakovac, Maguda, Megara, Maršala Tita, Zaima Šarca, Čadordžina, Hamdije Kreševljakovića i Zlatnih Ljiljana (Hadžići).

MOSTAR

-Zbog radova za saobraćaj je zatvoren dio ulice Kralja Tomislava (Avenija), od raskrsnice ulica Rudarska i Kneza Višeslava-vrh Avenije do raskrsnice sa ulicom Stjepana Radića.

