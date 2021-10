U Bosni narednih dana oblačno, u Hercegovini djelimično vedro

Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini umjerena naoblaka.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura iznosiće od tri do šest, na jugu zemlje do deset stepeni. Najviša dnevna temperatura će iznositi od sedam do 13, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U četvrtak će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Oblačnije će biti na sjeveru Hercegovine.

Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Umjereno jaka bura očekuje se u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura će iznositi od jedan do četiri, na jugu zemlje do osam stepeni. Najviša dnevna temperatura iznosiće od šest do 11, na jugu zemlje do 16 stepeni.

