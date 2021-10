Meteorolozi upozoravaju: Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu

Poručio je ovo Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda, upozorivši i na moguće, ozbiljne neprilike koje su pred nama u naredna 24 sata.

“Na snazi je i narandžasto upozorenje na obilne padavine od 30 do 50mm, mjestimično i od 50 do 70mm tokom 24h. Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. prenosi “Radiosarajevo“.

Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć.

Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode”, naveo je Krajinović.

Temperature osjetno niže u odnosu na protekli period, dodao je on, ali i dalje bez vrijednosti ispod 0°C tokom jutra.

“Očekivane temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9, u Hercegovini do 13, danju u Bosni od 10 do 15 na jugu do 20 °C.”

Nova promjena u vidu umanjenja količine padavine izgledna je od subote, ali i dalje uz nestabilno vrijeme i temperature prikladne godišnjem dobu.

