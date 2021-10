Meteorolog Nedim Sladić objavio detaljnu prognozu vremena

Od danas, 06.10. pa izgledno sve do polovine mjeseca pratit će nas učestala kiša koja je izgledno najobilnija u Krajini i Hercegovini, i iskreno se nadajmo da većih problema neće biti, bez obzira na činjenicu što su vodotoci na izuzetno niskim nivoima zbog snažne suše, jer će dosta kiše pasti u kratkom periodu. To se naročito odnosi za večernje sate srijede te tokom većeg dijela četvrtka. Računajte narednih desetak dana na dane u kojima sunce je dostupno doslovno na skoro suhu kapaljku. Od četvrtka i sve hladnije s prodiranjem hladnijeg zraka i sve jačim sjeveroistočnjakom, a u petak dnevne temperature u Bosni blizu jednocifrene vrijednosti, pa ne bi bilo iznenađenje da na planinskim vrhovima (iznad 1800 m.n.v) i zalepršaju pahulje krajem sedmice. Uskoro ćemo osjetiti onu oštrinu zraka i poslijepodne. Zimogrizniji, razmislite i o debljim jaknama.



Detaljnija prognoza Nedima Sladića u nastavku.

SRIJEDA, 06.10.2021.

Sinoptička situacija: po visini produbljivanje doline osom sa Atlantika prema Đenovskom zaljevu i snažno jugozapadno visinsko strujanje s njene prednje strane, uz advekciju vlažnog i nestabilnog zraka prema našoj zemlji. Centar visinske ciklone smješten nad Apeninskim poluostrvom. U prizemlju prostrani frontalni poremećaj položen od Đenove do Sjevernog mora u sklopu ciklonalnog polja koje se iz Đenove sporo premješta prema sjevernom Jadranu, a do kraja dana i do njenog južnog dijela. Krajem dana advekcija sa zadnje strane sistema i promjena visinskog strujanja na sjeverno i sjeveroistočno uz priliv hladnije zračne mase.

Prognoza vremena: u srijedu, 06.10.2021. utjecaj nestabilne zračne mase sa Jadrana uvjetuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, lokalno praćeni grmljavinom. Padavine u prvom dijelu dana izgledne su na prostoru zapada, jugozapada Bosne i u većem dijelu Hercegovine. U prijepodnevnim satima prolazno se naoblaka koja pristiže s juga može djelomično razbiti pri prelasku preko planina, pa nakratko djelomično vedro može biti na području centralne, istočne i sjeveroistočne Bosne. U drugom dijelu dana oblačnost s juga Hercegovine širi se preko centralnih planinskih predjela na sjever i sjeverozapad, uvjetujući jači razvoj oblaka praćen kišom, lokalnim pljuskovima, mjestimično i grmljavinom. S odmicanjem sistema prema jugu Jadrana i prilivom hladnijeg zraka sa sjevera, u večernjim satima u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne prognoziraju se izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, a ne isključuje se mogućnost i manjeg grmljavinskog nevremena (količina padavina >20 mm u manje od 6h). Intenzivne, povremeno i obilne padavine izgledne su u večernjim satima na prostoru Krajine, djelomično i Posavini s kojim se prognozira mjestimično i preko 40 mm padavina, kao posljedica većeg širenja, hlađenja i kondenzovanja zraka. Vjetar slab do umjeren, na momente povremeno može biti pojačan južnog i jugozapadnog smjera. Prema večernjim satima na sjeveru zemlje vjetar će postepeno mijenjati svoj smjer na sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 16 do 23 °C.

ČETVRTAK, 07.10.2021.

Sinoptička situacija: po visini daljnje produbljavanje visinske doline sve do obala sjeverne Afrike uz pripadajuću visinsku ciklonu nad Apeninskim poluostrvom. Prevladava visinsko jugoistočno strujanje, koje prema sjeveru zemlje skreće na istočno, pri nižim slojevima većinom istočno i sjeveroistočno u Bosni. U Hercegovini i na sjeveru Bosne vidljiva prisutna konfluencija strujanja. U prizemlju ciklonalno polje nad jugom Jadrana koje se prema kraju termina postepeno popunjava i u odmicanju prema Otrantu te advekcija hladnijeg zraka sa sjevera koja se širi prema jugu sa zadnje strane ovog sistema.

Prognoza vremena: u četvrtak, 07.10.2021. pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima, u Hercegovini i povremenom grmljavinom. Prijepodne izraženije padavine izgledne su na jugoistoku te djelomično na istoku Bosne i sjeveroistoku Hercegovine. Intenzivne padavine od sredine dana i poslijepodne očekuju se u južnoj, sjeverozapadnoj, zapadnoj Hercegovini, na jugozapadu, zapadu Bosne i u većem dijelu Krajine. Očekivana količina padavina (24h/mm) u Krajini, zapadnoj Bosni i većem dijelu Hercegovine: od 20 do 50, lokalno uz veće izljeve do 70 mm, u ostatku zemlje od 5 do 20 mm, lokalno do 30 mm. Najmanje padavina očekuje se na prostoru sjeveroistočne Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno na sjeveru i jak, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Na krajnjem jugu Hercegovine vjetar jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 11 do 15, na jugu do 18 °C.

PETAK, 08.10.2021.

Sinoptička situacija: po visini postepeno popunjavanje visinske ciklone nad Italijom i njeno slabljenje nad jugom Europe, ali istovremeno od sjeveroistoka Europe dolazi do njenog protezanja osom prema jugozapadu usljed pada geopotencijalne vrijednosti nad srednjom Europom i povezuju se dva visinska sistema u jedan pri čemu se visinska dolina do kraja termina proteže osom od sjeveroistoka Europe do Tunisa, uz transformaciju visinskog strujanja sa jugoistočnog i istočnog na sjeveroistočno, te jačanje advekcije svježijeg zraka. U prizemlju daljnje postepeno popunjavanje ciklonalnog polja smještenim nad Otrantom koje odmiče prema jonskom dijelu Grčke.

Prognoza vremena: u petak, 08.10.2021. pretežno oblačno vrijeme sa kišom, na planinama iznad 1800 metara nadmorske visine i sa snijegom. Povremeno jača kiša očekuje se na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, rjeđe na sjeveroistoku Bosne. Na području juga Hercegovine očekuju se duži suhi periodi, ali ne isključuju se mogućnosti za povremene prolazne pljuskove, češće prema njenom krajnjem jugu poslijepodne. Bez padavina izgledno na zapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, u Bosni sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjerena, na udare mjestimice i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 20 °C.

SUBOTA, 09.10.2021.

Prognoza vremena: u subotu, 09.10.2021. umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se prognozira za najveći dio Bosne, dok je mjestimično moguća u dijelovima sjeverne i sjeveroistočne Hercegovine. Na planinama iznad 1800 metara nadmorske visine prognozira se slab snijeg. U južnoj Hercegovini prolazno djelomično vedro. Vjetar slab do umjeren, u Bosni sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 20 °C.

NEDJELJA, 10.10.2021.

Prognoza vremena: u nedjelju, 10.10.2021. pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama iznad 1800 metara nadmorske visine i sa snijegom. Jutarnja temperatura od 1 do 8, na jugu do 13, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 18 °C, piše Slobodna-Bosna.

