Nedim Sladić otkrio kakvo nas vrijeme čeka naredne sedmice: Ova prognoza će mnoge razočarati

U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama može biti magle. Vjetar će biti slab, uglavnom, jugozapadni. Jutarnja temperatura kretat će se od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 22 do 28 °C.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura će biti oko 9, dnevna oko 24 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

–Sunčan i topao dan će nas dočekati i sutra, u utorak pada zračni pritisak a jača južina, što je uvertira u znatno toplije jutro, ali uprkos obilju sunca na vrata kuca nova promjena vremena koja se očekuje krajem utorka i u srijedu, prognozirao je meteorolog Nedim Sladić.

Sredina sedmice donosi utjecaj Đenovske ciklone s kojom slijedi širokopojasna kiša, a s prilivom hladnije zračne mase i osjetniji pad temperature zraka. Sladić je ono što slijedi u najkraćem opisao uz stihove pjesme.

–Od iduće srijede do, pa, najmanje idućeg vikenda. I meteorološki i biometeorološki. U najkraćem, napisao Sladić uz stihove pjesme Zehre Bajraktarević.

