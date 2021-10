Dodik: Moje učešće na sastancima u Sarajevu ne znači deblokadu

Dodik je ukazao na, kako kaže, “kriminalno ponašanje” Ustavnog suda BiH što će uključivati niz mjera koje su ranije najavljene.

“Preispitat ćemo naše saglasnosti ranije date vezano za određene zakone poput onog o vojsci, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i indirektnim porezima. Referirat ćemo se i na nametnute odluke visokih predstavnika u BiH na svim nivoima i na nivou BiH i RS. Na nivou RS visoki predstavnik je nametnuo amandmane vezano za Vijeće naroda koji nije dio ustavnog ni dejtonskog aranžmana bilo. RS je bila predviđena kao zajednica koja će sama egzistirati sa Narodnom skupštinom Republike Srpske (NSRS) i Venecijanska komisija koja je o tome odlučivala je rekla da je to u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom, a kasnije je visoki predstavnik svojim nametanjem odluka redizajnirao Ustav RS i mi ćemo to sve preispitati i odbaciti naravno”, naveo je Dodik.

Dodaje da je ponašanje zvaničnika u RS u skladu s Ustavom i Dejtonom te da će sve svoje buduće aktivnosti organizovati u tom smjeru. prneosi “N1“.

“Bez obzira na to šta neko drugi pripisivao i govorio o tome da je nešto moguće ili nemoguće kao što sam jučer čuo u Sarajevu da jednom data saglasnost nije definitivna. Ono što smo mi uradili jeste da je NSRS svojom odlukom dala saglasnost o reformi vojske i mi ćemo tu odluku povući i tražit ćemo novu odluku i novi aranžman o svemu tome. Ono što smo se definitivno ovdje dogovorili jeste da nastavimo s provođenjem odluke NSRS vezano za odnos prema visokom predstavniku i neučešću na nivou BiH. Ja ću otići kad god Željko Komšić ili neko drugi zakaže sjednicu u Predsjedništvu, a kako ću ja tamo raditi i šta ću odlučivati to je moje pitanje i neću prihvatati ničije sugestije da o nečemu trebam odlučivati na način kako neko drugi misli kao što sam to mogao čuti prethodnih dana od nekih predstavnika međunarodne zajednice, a definisani su i okupljeni oko nelegalnog visokog predstavnika”, kazao je Dodik.

Poručio je da je uslov da se poništi odluka Valentina Inzka, tačnije Zakon o zabrani negiranja genocida.

“Ako toga ne bude, mi se nećemo vratiti na odlučivanje. Moje i učešće naših predstavnika na nekim sastancima u Sarajevu apsolutno ne znače deblokadu. Jasno je rečeno da odlučivanje na nivou Predsjedništva, Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine neće biti sve dok se ta odluka ne povuče. Naravno desila se jedna odluka koja je vezana za privremeno finansiranje. Privlači me ta riječ ‘privremeno’, dakle, nikako trajno i ta odluka je motivisana time da zaštitimo interese RS. U okviru nas postoji kompletna saglasnost da je to u skladu s odlukom NSRS i da ona nije urušena”, naglasio je.

Istakao je i to da je na sjednici bilo riječi i o protestima opozicije koji će se sutra održati u Banjaluci.

“Mi tome ne pridajemo nekakvu posebnu pažnju, to je dio demokratske borbe svih političkih subjekata. Prije nekoliko dana ili sedmica mi smo imali veliko okupljanje na Mrakovicu, u subotu su naše organizacije odlučile da naprave okupljanje u Bijeljini. To je demokratsko pravo i samo treba osigurati mirno okupljanje bez nasilja”, poručio je Dodik.

