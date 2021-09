Dodik: Rekao mi je da su SAD pripremile sankcije RS

Dodik je kazao da je Escobar tvrdio da postoje pripremljene sankcije te da je on odgovorio u svom stilu, što nije mogao ponoviti na konferenciji jer, kako kaže, javnost to ne treba čuti.

“Rekao sam mu da ako nastave prijetiti da mi nećemo razgovarati, on je rekao da ne prijeti već da je to činjenica. To znači da je prijetnja činjenica. Neke stare prakse tog dobrog čovjeka ja dobro znam on je bio šef kancelarije američke ambasade u Banjaluci 1998. godine, ali sigurno se i on promijenio. Samo mu mogu ovako i odavde poručiti da ambijent nasilja koje je vršila njegova administracija sada više nije moguća. Prema tome, neka izabere, ako želi dogovor mižemo razgovarati, a ukoliko želi prijetnje i sankcije to se apsolutno odbacuje. Apsolutno je deplasirano prijetiti meni sankcijama njegove zemlje (SAD), a ja sam već pod njenim sankcijama i ništa se posebno nije desilo”, kazao je Dodik.

Dalje je naveo da taj razgovor nije bio uopće “lagan” te da su pale i teške riječi.

“Ja se ipak radujem što ću se vidjeti s njim kada dođe u regiju ili u Sarajevo ili Banjaluku pa da pričam s njim što je mnogo drugačije nego ovako telefonom”, dodao je. prenosi “N1“.

Govoreći o aferi “Kiseonik”, Dodik je istakao da je nesumnjivo da je kiseonik ispravan.

“On nije štetan i nije prouzrokovao smrt ljudi i to su laži i vjerujem da će se pokrenuti pitanje odgovornosti i ona će se morati odnositi na ljude koji su to pokušali prodati. Ovo nije politika, ovo je smeće. Evidentno je jasno da nadležne institucije kažu da je kiseonik ispravan da je više zdravstvene vrijednosti nego što su tražene i mislim da se u tom pogledu stavlja tačka na ovo sve”, poručio je Dodik.

