Maureen Cormack: “I hrvatski državljani iz BiH mogu u SAD bez viza”

Od osiguranja granica i protuterorističkih mjera do imigracijske politike, vaša je Vlada uložila velik trud da ovo ostvari i stoga čestitam, kazala je za Hrvatsku televiziju pomoćnica američkog državnog tajnika Maureen Cormack, prenosi Hrvatski Medijski Servis.

Na upit odnosi li se to i na Hrvate koji žive izvan granica Hrvatske, uključujući i Hrvate koji žive u BiH, Cormack, inače, bivša američka ambasadorica u BiH, je odgovorila: -To vrijedi za sve državljane Hrvatske, tj. sve koji imaju hrvatski pasoš. To je glavni kriterij.

Upitana što će odluka američke administracije o ukidanju viza za državljane Hrvatske značiti za odnose Hrvatske i SAD-a, Cormack je kazala:

– Nadamo se da će to dodatno učvrstiti naše izvrsne odnose i trgovinsku razmjenu. Ove vize olakšavaju poslovnu saradnju, kao i razmjenu studenata, iako je to druga kategorija. Hrvatska je sad primljena u Program izuzeća od viza. Hrvati su dobrodošli u SAD. Nadam se da će ljudi odsad više putovati u SAD, bilo poslom ili kao turisti.

