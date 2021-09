Nenad Čanak: Nazivati entitet Republike Srpske republikom potpuno je pogrešno

Uvodničar je bio Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji je tom prilikom istakao da je Bosna i Hercegovina i današnja Crna Gora, za koju je kazao da je ugrožena, predstavljaju suštinsko pitanje one male razlike između opstojanja mogućnosti normalnog života i pakla.

“Srpski nacionalisti su uvijek mislili da je Jugoslavija suštinski Velika Srbija sa lažnom ličnom kartom, da su jugoslavenske republike i pokrajine praktično ratni plijen pobjednika iz Prvog svjetskog rata i da je sve to prostor koji prirodno ima u sebi predispoziciju da bude prostor kojim dominira političko srpstvo”, kazao je Čanak, jedan od vodećih opozicionih političara u Srbiji.

Komentarišući političko uređenje Bosne i Hercegovine, istakao je da je potpuno pogrešno bh. entitet nazivati republikom.

“Kada pogledate čitavo uređenje Bosne i Hercegovine, čitavu postdejtonsku BiH, potpuno je jasno da sjeverna BiH, koja se vrlo ambiciozno naziva Republika Srpska, kažem ambiciozno jer nazivati nešto što je entitet republikom je potpuno pogrešno, jer daje pogrešan utisak da su kapaciteti tog entiteta mnogo veći nego što po ustavu jesu. Zaboravlja se da je taj entitet nastao Dejtonom i nastao zato što je spriječena ofanziva 5. i 7. Korpusa Armije BiH koja bi dovela do pada Banjaluke. Svi se sjećamo da je to bilo pitanje sata kada će se desiti. Međutim, zaustavljena je zato da ne bi došlo do egzodusa stanovništva i izbjegličke krize gde bi oko 350.000 ljudi bilo pokrenuto prema Srbiji, što bi dovelo do raznih posljedica”, rekao je Čanak te dodao dalje:

“Stvaranjem ove i ovakve Bosne i Hercegovine rat nije završen, on je samo prekinut jer rat da bi se završio moraju biti uklonjeni razlozi njegovog početka, a razlozi početka nisu uklonjeni niti stvaranjem dejtonske Bosne i Hercegovine niti su uklonjeni u samoj Srbiji”. prenosi “N1“.

Napomenuo je da današnja Bosna i Hercegovina stoga mora biti reformisana da bi mogla opstati.

“Jer ona ne može ovako opstati kao stalni talac uzajamno hranjenih nacionalizama, kao vječita tema i vječita žrtva velikosrpskih ideja sa istoka i velikohrvatskih ideja sa zapada. Ideja o stvaranju trećeg entiteta u BiH, recimo, je još jedna od tih bastardnih ideja koje opstajavaju kao ideje o etničkim podjelama u Bosni i Hercegovini, a etničke podjele u BiH služe samo tome da se pokaže ono što je Milorad Dodik kao emanacija zla u BiH izgovorio prije neki dan, a to je, ‘ovo kako živimo je dokaz da ne možemo da živimo zajedno’, što je zloslutno podsjećanje na reči Radovana Karadžića, ratnog zločinca osuđenog na doživotnu robiju zbog svojih užasnih nedjela, ‘mi sa njima više ne možemo živjeti’. Upravo zbog toga Bosna i Hercegovina mora opstati, kao integralna, jedinstvena i građanska”, istakao je Čanak te dodao:

“Bosna i Hercegovina, kao i Vojvodina, kao i Crna Gora, ne mogu postojati drukčije nego kao prostori ravnopravnih građana, ravnopravnih naroda i ravnopravnih vjerskih zajednica koje su sve redom odvojene od države ogromnim zidom jer ako li se desekularizuje bilo koja od tih država, gotovo je. Idemo u klerofašističku teritokratiju”, pojasnio je.

Naglasio je da su stoga vrlo važni napori i borba za građanska društva i države u regiji Balkana.

“Borba za građansku Bosnu i Hercegovinu, borba za građansku Crnu Goru, borba za autonomnu pokrajinu Vojvodine, to su stvari koje su preduslov za ovaj balkanski sistem spojenih sudova gdje je gotovo nemoguće da bilo ko od nas živi normalno ako bilo ko od nas ne živi normalno”, kazao je Čanak te istakao:

“Bosna i Hercegovina je satkana od najosjetljivijeg tkiva tih plemenitih različitosti koje u sebi nose potentnost za stvaranje istinski građanskog, istinski civilizovanog i istinski humanog društva, zato i jeste prostor tako divljačkih nasrtaja na svoje biće. Bosna i Hercegovina mora opstati, mora biti jedinstvena i mora biti građanska”.

