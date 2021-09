Pretežno oblačno s kišom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima BiH

Temperature zraka u 8.00 sati: Bjelašnica 7 stepeni; Ivan-sedlo, Sokolac 10; Bihać, Sarajevo 12; Bugojno, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica 13; Gradačac, Livno, Tuzla, Zenica 14; Banja Luka, Bijeljina, Doboj 15; Grude, Široki Brijeg, Trebinje 16; Mostar 17 i Neum 19 stepeni.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, za 3 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne kiša u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne i u Hercegovovini. Poslijepodne pljuskovi sa grmljavinom na području Hercegovine, zapadne i jugoistočne Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu od 20 do 26 stepeni.

U Sarajevu prijepodne pretežno oblačno s povremenom kišom ili lokalnim pljuskovima. Poslijepodne prestanak padavina i smanjenje naoblake. Dnevna temperatura oko 18 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH .

Bioprognoza nepovoljna

Slično kao i proteklog dana, uz nešto lošije biometeorološke prilike.

Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, obzirom da će se osjet hladnoće malo pojačati usljed većeg sadržaja vlage u zraku, izraženije tokom jutarnjih sati.

Povećana naoblaka i padavine, kod meteoropata i hroničnih bolesnika će uzrokovati reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, iscrpljenosti, promjene raspoloženja. Poželjno je reducirati aktivnosti, saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, prenosi Fena.

