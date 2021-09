Duraković nakon smjene: Nisam htio dozvoliti da me prikažu “srbomrscem”

“Ono što je naša legitimna volja prosto ne važi u ovom lokalnom zakonodavnom tijelu. S tim u vezi napustili smo skupštinu. Za dalje naše djelovanje odredit će se klub. Sve se očekivalo, sve se znalo, ništa novo se nije desilo“, istakao je Duraković.

Na pitanje novinara u čemu je razlika da opoziv bude zadnja ili prva tačka sjednice, Duraković je rekao kako se “očito nekome žuri da jasnu poruku pošalje kako destabilizuju političku volju”.

“Oni će nastaviti s radom, vjerovatno, ali što se tiče nas Bošnjaka, mi nećemo nastaviti u ovakvom radu, jer je ovo prije svega jedan politički cirkus, nametanje kadrovskih rješenja nekom drugom političkom bloku. Ova pozicija Bošnjacima pripada po zakonu a ne po legitimnoj volji srpskih stranaka koji imaju većinu u skupštini. Možda je drugačije u Bratuncu ili opštinama gdje zakon ne propisuje da predsjednik skupštine mora biti Bošnjak ukoliko je načelnik Srbin. U roku od dva mjeseca ima se obaveza da se imenuje novi predsjednik Bošnjak. Oni koji su doveli do ovoga vjerovatno će morati rješavati to“, istakao je.

“Nekoga će prisiliti”

A o tome šta ako ne bude u dva mjeseca imenovan novi predsjednik, Duraković je rekao kako skupština ne može donositi valjane odluke.

“Nakon naše prve sjednice, nakon lokalnih izbora, kolege su nastavile raditi bez nas, ali sve odluke morale su se vratiti na potpis legitimno odabranom predsjedniku. Vjerovatno će pokušavati da prisile nekog pod različitim političkim pritiscima. Zamjenik načelnika i nas pet iz koalicije napustili smo rad ove sjednice“, rekao je Duraković.

O tome hoće li se vratiti u skupštinske klupe, Duraković je kazao kako on nije “politički pionir” i da danas nije želio dozvoliti da ga neko prikaže “srbomrscem”.

“Ono što danas nisam htio da dozvolim je da me neko htio prikazati da sam neki Srbomrzac i naravno to je razlog da me mijenjaju. Ja sam mnogo toga uložio na razvoju međuetničkog dijaloga i to neću dozvoliti“, istakao je Duraković.

Smijenjen s jednim glasom protiv

Podsjetimo, Duraković je danas smijenjen sa pozicije predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. Kako je navedeno u odluci, Duraković je smijenjen “zbog neprimjerenog i nedoličnog ponašanja i istupa u svojstvu funkcionera Skupštine, a ne u lično ime, te kršenja poslovnika u vezi sa zakazivanjem sjednica”.

Potpredsjednik skupštine Radomir Pavlović je rekao da je za smjenu glasalo 15 odbornika, dok je jedan bio protiv. Bošnjaci su prethodno napustili sjednicu.

Facebook komentari