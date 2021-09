Zvizdić žestoko odgovorio Dodiku: Samo radikalni nacionalisti žele stalno prebrojavanje krvnih zrnaca, Bosna je uvijek bila i ostala samo bosanska

Denis Zvizdić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na društvenim mrežama komentirao je izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika.

Njegovu objavu s Facebooka prenosimo u cijelosti:

– Jedan grčki filozof je rekao da “nikada nije previše onoga čega treba biti najviše”. A najviše treba biti istine o BiH, njenoj prošlosti i sadašnjosti kako bi mogli spremni dočekati budućnost. I zato se svaka izrečena laž o BiH, i posebno Bošnjacima, mora argumentovano osporiti.

Svjedoci smo da u zadnje vrijeme, iz straha od onoga što neminovno dolazi, Dodik manijakalno ponavlja nekoliko notornih i vrlo opasnih laži:

– da je BiH nastala u Dejtonu,

– da su Bošnjaci-muslimani ustvari “Srbi muhammedanske vjere”,

– da su Srbi prije II Svjetskog rata bili većinsko stanovništvo i vlasnici zemlje u BiH i

– da narodi u BiH ne mogu živjeti zajedno.

BiH već hiljadu godina ima svoj teritorijalni kontinuitet

Pa da zbog Dodika i sličnih njemu, ponovimo neke lekcije.

– Država Bosna i Hercegovina već hiljadu godina ima svoj teritorijalni kontinuitet, starija je i od Srbije i od Hrvatske, i predstavlja neporecivu historijsku i kulturnu činjenicu.

– Bošnjaci – muslimani se nikada nisu izjašnjavali kao “Srbi muhammedanske vjere”. Do polovine 19. stoljeća u Bosni su kao narod živjeli samo Bošnjaci: muslimani, pravoslavci i katolici. U vrijeme Austro-Ugarske postojale su sljedeće opcije izjašnjavanja: muslimani, grčki pravoslavci, rimokatolici, židovi i ostali. Dakle, tada nije postojala opcija izjašnjavanja – Srbi. Između dva svjetska rata opcije vjerske pripadnosti su bile: muslimani, srpski pravoslavci i rimokatolici. Tek poslije II Svjetskog rata imamo opciju izjašnjavanja: m(M)uslimani, odnosno Bošnjaci, Srbi, Hrvati i Jugosloveni, odnosno Ostali.

– Najbrutalniji ekonomski genocid nad Bošnjacima je izvršen u periodu 1918 – 1941. Prema popisu zemljišnog posjeda koji je proveden u Austro-Ugarskoj 1910., Bošnjaci – muslimani su imali 91,1 posto, Srbi-pravoslavci 6,0 posto, Hrvati-katolici 2,6 posto i “ostali” 0,3 posto zemljišnog posjeda.

– Prvom agrarnom reformom iz 1918/19 i brojnim silom nametnutim zakonima do 1941. Bošnjacima je oduzeto 1.286.000 hektara poljoprivrednog i šumskog zemljišta, da bi ta oduzeta zemlja bila dodijeljena 250.000 srpskih porodica, od kojih je većina došla iz Srbije i Crne Gore. To je dovelo do egzodusa Bošnjaka u Tursku. Time je nasilno promijenjena demografska i nacionalna slika u brojnim gradovima u BiH.

Bošnjaci, stari autohtoni evropski narod

– I pored ekonomskog genocida, zvjerskih zločina koje su četnici proveli nad desetinama hiljada muslimanima tokom II Svjetskog rata, i etničkog čišćenja, zločina i genocida u Srebrenici koji su izvršeni nad Bošnjacima u toku agresije 92 – 95, Bošnjaci su, kao stari autohtoni evropski narod, uvijek bili, jesu i uvijek će biti ključna demokratska, ekonomska, etnička i državotvorna komponenta u potpunosti privržena multietničkoj BiH ravnopravnih naroda i građana.

– Bezočna je laž zadnja Dodikova izjava da je u Bihaću prije Drugog svjetskog rata živjelo 76 posto Srba. Nije. U Bihaću je prema zadnjem popisu prije II Svjetskog rata koji je proveden 1931. živjelo tri puta više Bošnjaka-muslimana nego Srpskih pravoslavaca. Kao što je više Bošnjaka/Muslimana nego Srba živjelo i u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Foči, Doboju, Rogatici, Srebrenici, Čajniču, Višegradu, Zvorniku itd.

Ali samo radikalni nacionalisti žele stalno prebrojavanje krvnih zrnaca. Obični, normalni ljudi odbijaju fašisoidno geslo da ne možemo živjeti zajedno. Naprotiv, ljudi različitih uvjerenja već stoljećima u BiH žive i živjet će zajedno, jer je Bosna uvijek bila i ostala samo bosanska.

Ovoga posebno trebaju biti svjesni pojedini političari iz našeg susjedstva, kao i oni rijetki predstavnici međunarodne zajednice koji pokazuju “simpatije” prema Dodikovim antibosanskim izjavama – napisao je Zvizdić na Facebooku. prenosi “Avaz“.,

