TEMPERATURE PONOVO DO 34 STEPENA: Meteorolozi prognoziraju, ljeto će još potrajati

U ponedjeljak također sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 33 °C.

U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 °C.

U srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima u Bosni je lokalno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 26 do 32 °C.

U periodu od 1. septembra do 30. novembra na prostoru Bosne i Hercegovine, očekuje se veća srednja temperatura zraka u poređenju sa prosječnom temperaturom za period 1981- 2010 godine.

Jesen 2021. u poređenju sa istim periodom prošle godine, trebala bi biti slična ili malo toplija. I pored toga što se tokom jeseni očekuju veće srednje temperature zraka, nisu isključeni i prodori hladnih zračnih masa sa sjevera kontinenta s temperaturama znatno nižim od uobičajenih.

Mraz je izvjestan u centralnim područjima zemlje.

Očekivani broj toplih dana (maksimalna temperatura ≥25 °C) u Bosni tokom jeseni 2021. veći je od 14, a na području južne Hercegovine prognozira se do 32 topla dana. prneosi “Novi“.

Raspored padavina tokom jeseni bit će neujednačen, a najviše padavina očekuje se u prvoj polovici novembra, prenosi FHMZ.

Facebook komentari