Rektor Škrijelj o diplomi Izetbegović: Nismo bili zadovoljni dokumentacijom… Ako će to Univerzitet rješavati…

Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, kazao je za N1 da u ovoj ustanovi nisu bili zadovoljni dokumentacijom Medicinskog fakulteta u vezi sa diplomom direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović. Dodao je da ako nadležne institucije povjere UNSA da se bave ovim slučajem, Univerzitet će postupiti po Statutu i zakonu.

N1: U toku je upis na fakultete u okviru Univerziteta u Sarajevu. Kako će se odvijati nastava?

Želja univerzitetsko-akademske zajednice je da se studenti vrate u učionice. Djelomično sada za to imam uslove, ali kakva će biti situacija 1. oktobra – ne možemo prognozirati. Imamo pred sobom još 25 dana. Šta će se tada na polju zdravstveno-sigurnosne situacije događati, ne možemo prognozirati. Morat ćemo poslati upit kriznim štabovima za preporuke i mjere. U velikoj mjeri proces povratka u učionice zavisit će i od broja vakcinisanog osoblja, ali i studenata. To je jedna od stvari koju Univerzitet morati imati.

Mi smo oprediljeljeni da kada su manje grupe da nastava bude uživo, a da velike grupe budu online. Što se tiče online učenja tu je ugrožen kvalitet obrazovanja. Ali borimo se kao i cijeli svijet. Takva je praksa i na najprestižnijim univerzitetima svijeta.

Da li ste zadovoljni broje upisanih studenata?

Relativno sam zadovoljan brojem upisanih. Mi smo više od 50 posto studenata upisali u prvom roku. To je daleko ispod odobrene cifre od 6.200. Moja procjena da nećemo moći upisati više od 4.000 studenata. Jednostavno, nemamo djece.

Izgleda bijela kuga uzima danak?

Apsolutno. Ja to tvrdim već nekoliko godina. Nije problem u konkurenciji između privatnih i državnih univerziteta nego jednostavno nema studenata. Imali smo tri ozbiljna udara na demografsku sliku ovih prostora. Prvi udar je bio rat – nama su cijele generacije ljudi poginule. Najviše je stradalo ljudih rođenih od 1965. do 1980. Njihova djeca su sada trebala upisivati fakultete. Dakle, nema njih, a nema ni njihove djece.

Drugi udar je bio iseljavanje zbog rata i treći – postratno iseljavanje.

Škrijelj o diplomi Izetbegović

Konačnu odluku o aferi diploma direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović, prema svemu sudeći, morat će donijeti Senat Univerziteta u Sarajevu. Je li to dodatni teret za UNSA? Pisali ste kolegama u Zagreb, tražite nalaze inspekcije. Pokušavate doći do dodatne dokumentacije sa Medicinskog fakulteta. U kojoj je fazi taj postupak?

Sve što je imao Medicinski fakultet dostavio je UNSA-i. Mi nismo time bili zadovoljni jer smo vidjeli nedostatke u dokumentaciji. Tražili smo dopunu i nismo je dobili. Pisali smo kolegama u Zagrebu. Kad ćemo se time baviti zavisi od zvaničnih institucija, prije svega Kantona Sarajevo koji je naš osnivač. Ako bude do Univerziteta da to treba rješavati, mi ćemo postupiti po Statutu i zakonu i rješiti to pitanje.

