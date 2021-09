U Bosni i Hercegovini danas oblačno, na planinama mogući pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U planinskim područjima centralne, istočne Bosne i ponegdje u Hercegovini lokalno su mogući pljuskovi.

Vjetar slab do umeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

U ponedjeljak u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni.

U utorak u BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen,piše Avaz

Facebook komentari