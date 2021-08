Nedim Sladić otkriva kakav će biti septembar i upozorava: Imamo utjecaj uragana na režime…

Danas prolazno slaba kiša u jutarnjim satima. U Bosni i na sjeveru Hercegovine slabi lokalni pljuskovi se očekuju ponovo u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 28°C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prolazno slaba kiša u jutarnjim satima. U poslijepodnevnim satima je moguć slab pljusak kiše. Najviša dnevna temperatura zraka oko 23°C.

U srijedu će, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno oblačno vrijeme u Bosni i sjeveru Hercegovine. Rijetko u Bosni može pasti slaba kratkotrajna kiša. U većem dijelu Hercegovine mala do umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C, na jugu zemlje do 29°C.

U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini preteženo sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 29°C.

O tome kakvo nas vrijeme očekuje u septembru oglasio se i bh. meteorolog Nedim Sladić:

“Sad imamo utjecaj uragana na režime. U igru se sada upliće i NAO-. Do prije par dana to je bio sve ATR (atlantski greben) režim, što je i krivac hladnijeg vremena od prosjeka. Pa, po tom bi se lijepo dubila i mlazna struja južnije koja bi i održala svježe vrijeme, vjerovatno sjeverozapadnim strujanjem bi se u zapadnon Sredozemlju oformila i ciklona. Utjecaj NAO+ faze se konstantno pomjera prema kraju prve dekade gdje se pojavljuje porast članica za temperature zraka na ensemble materijalu, ali čini se zasad kako nije dugo održiv. Samim tim, ovo djeluje kao jedan prilično promjenjiv septembar“, naveo je Sladić na svom Facebook profilu, prenosi “Novi“.

Facebook komentari