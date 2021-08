Neum je jedino mjesto u Evropi gdje legalno možete naručiti prstace, ali to nije nešto čime se trebamo ponositi

Većina ovih školjki, koje se nađu na tanjiru, stare su oko 100 godina

Mnogo se toga ove sezone u Neumu promijenilo, ali je jedno ostalo isto. Jedna od najvećih “znamenitosti” jedinog bosanskohercegovačkog grada na Jadranskom moru su prstaci – školjke čiji je izlov zabranjen svuda u Evropi, osim u BiH, piše Srpskainfo.

Jedino ovde možete, legalno i bez straha od drakonskih kazni, uživati u prstacima, školjkama koje su prava delikatesa. U nekim luksuznim neumskim hotelima prstaci se služe čak i na švedskom stolu, istina ne svaki dan, nego onda kada ih ima dovoljno.

Jer, to ipak, kako kažu ugostitelji, nije obična šnicla, pa da je izvadiš iz zamrzivača kad god ti se ćefne, nego rijetka školjka koja raste izuzetno sporo.

Prstaci rastu zavučeni duboko u stijene, kako bi se zaštitili od prirodnih neprijatelja i potrebno je najmanje deset godina da bi prstac narastao za jedan centimetar. Većina ovih školjki, koje se nađu na tanjiru, stare su oko 100 godina.

Kilogram prstaca u Neumu i ove sezone košta od 100 do 120 KM, a jedna porcija 30 do 50 KM. Za ljubitelje dobrog i neobičnog zalogaja to i nije mnogo, ali za ekologe je konzumacija prstaca, kako tvrde “grešno zadovoljstvo”, kojim se uništava priroda.

Branje prstaca i njhova prodaja je u svim evropskim zemljama, osim u BiH, strogo zabranjeno, ali se oni, “ispod stola” mogu naći i u Hrvatskog i Crnoj Gori. Pošto su prstaci u ovim zemljama ilegalni, oni su, kao i svako zabranjeno zadovoljstvo znatno skuplji.

