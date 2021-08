Milorad Dodik: Erdogan vidio da jedino ja mogu odlučivati u ime države

Dodik je naglasio da kritike opozicije besmislene i promašene, jer je u Sarajevo išao kako bi pokušao da razgovara o “aroganciji i ignoranciji” koja prema Republici Srpskoj tamo postoji.

“U Sarajevu postoji jedna arogancija i ignorancija prema nama i to je definitivno jasno. Moj pokušaj da kažem da moramo da razgovaramo o tome, vidjeli ste na samoj konferenciji za štampu, a vidim da to potvrđuju i neke od vođa od opozicije koji kažu da nam ne trebaju novi dogovori. U uslovima kad imate potpuno oskrnavljen Dejtonski sporazum, dakle promijenjen je Ustav BiH i oni kažu da nam ne treba novi dogovor znači da pristaju da im se to nameće i da ne žele da prekinu tu nit i da pokušaju nešto da urade i neku drugu poziciju da uspostave”, rekao je Milorad Dodik za “Alternativnu televiziju”.

Branjenje pozicije

Dodao je kako treba ostati pri kursu “koji smo utvrdili”…

“A to je da jasno iznosimo svoje stavove i da ti stavovi budu potpuno jasni drugoj strani i jasni našem narodu. Mislim da je svako jučer mogao da vidi da sam snažno branio našu poziciju. Čuo sam da neko iz opozicije kaže da se svađam, a ja sam samo iznio naš stav da ne postoji visoki predstavnik u BiH i da mi je žao što je Turska kao zemlja, koja je članica PIC-a, pristala da se na ovaj način sve to dovede u jedno veliko pitanje. I naravno da sam iznio stav da smo protiv nametanja bilo kakvog zakonskog rješenja. Njima su primarni prigovori, a nikako da kažu nešto kvalitetno”.

Član Državnog predsjedništva je, govoreći o sastanku s Erdoganom, rekao da smatra kako je on jedan veliki lider, državnik, važne i velike zemlje.

“Čovjek koji sa te pozicije ima uravnoteženiji i objektivniji pristup, mada nikada ne treba smetnuti s uma da, u političkom smislu, u krajnjoj nekoj instanci on će uvijek podržati Bošnjake. Zato i jeste naša uloga da s njim gradimo odnose razumijevanja u kojima se može obezbijediti da se preko njega mogu relaksirati sama situacija i ovdje. To je bio jedan od razloga zašto sam i odlučio da na taj način razgovaramo jer je bila tema unutrašnje prilike”, rekao je Milorad Dodik.

Naglasio je da se Erdogan veoma interesovao o odnosima unutar BiH i mogućim izlazima iz problema. Dodik Smatra da je Erdogan svjestan podijeljenosti u BiH.

“Mislim da je on duboko svjestan podijeljenosti u Bosni i Hercegovini, nejake pozicije Komšića, neke periferne uloge Džaferovića u svemu tome i da pored njega jedini koji može da u ime svoje države odlučuje možda sam bio ja koji isto tako mogu da dam neke zaključke,. Ovo sve ostalo bila je karikatura od strane Komšića i Džaferovića, floskule koje idu za tim da samo pokažu neku svoju pozu i ništa drugo”, zaključio je Dodik za ATV.

Milorad Dodik o opoziciji

U svakom slučaju, mislim da je bilo važno da se ode tamo, ponovio je.

“Mislim da smo ovako pokazali na koji ćemo način djelovati. Meni je primarno da održim saglasnost i zajedništvo i jedinstvo političkog djelovanja u Republici Srpskoj, mada moram da kažem da ponekad malo osjećam da to zajedništvo i jedinstvo opterećuje ove iz opozicije, jer vidim da svaki put nešto reaguju što je besmisleno, što je promašeno. Od onoga da sam bio na sjednici, pa kad se pokazalo da nisam, a dali su sve najtvrđe ocjene, onda nisu ni rekli: ‘Eto, izvinjavamo se’”, kazao je na kraju Milorad Dodik.

