U BiH pretežno sunčano vrijeme i narednih dana

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano vrijeme, sa slabim vjetrom sjeveroistočnog smjera, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, prenosi Anadolu Agency (AA).

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusova, na jugu zemlje do 34, u Sarajevu oko 30.

Prvog dana vikenda biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni.

U nedjelju takođe sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni, navode iz FHMZ-a BiH.

U ponedjeljak u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni veći dio dana umjerena naoblaka. Jače naoblačenje sa zapada se očekuje tokom noći na utorak. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36 stepeni.

