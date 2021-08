U BiH poslijepodne razvedravanje, do kraja radne sedmice sunčano

U Bosni i Hercegovini danas prijepodne je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a rijedak lokalni pljusak je moguć u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne, prenosi Anadolu Agency (AA).

U drugoj polovini dana postepeno razvedravanje sa zapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 32.

U Sarajevu prijepodne pretežno oblačno. Postepeno razvedravanje u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15 stepeni, a najviša dnevna oko 23.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH u četvrtak će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama u Bosni će biti i magle u jutarnjim satima. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između sedam i 12, na jugu zemlje 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29, na jugu zemlje do 33 stepena.

U petak se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepana.

