Talas ekstremne vrućine i za vikend

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, a veoma toplo biće do kraja sedmice, prenosi Anadolu Agency (AA).

Puhaće vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 39. U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 33.

U petak se takođe očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu zemlje do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37, na jugu zemlje do 40.

Prvog dana vikenda se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 19, na jugu zemlje do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu zemlje do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39, lokalno i do 42 stepena.

