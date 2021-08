Za jug zemlje upaljen narandžasti meteoalarm, danas temperature i do 40 stepeni

Danas sunčano uz malu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 40 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Za veći dio zemlje zbog visokih temperatura upaljen je žuti meteoalarm. Za jug zemlje na snazi je narandžasti meteolarm što znači da je vrijeme opasno i da je riječ o neuobičajenim vremenskim prilikama.

Reducirati boravak na otvorenom

Biometeorološka prognoza će biti nepovoljna, posebno na jugu zemlje, gdje se očekuju temperature oko 40-tog podioka. Nedostatak svježine, vrućina i sparno vrijeme uzrokovaće jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika, izraženije tokom poslijepodneva, stoga bi planirane aktivnosti trebali provoditi tokom jutra, potom maksimalno reducirati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, što posebno vrijedi za rizične grupe stanovništva poput hroničnih bolesnika, starijih i djece.

Vrijednosti UV indeksa će također biti vrlo visoke, stoga je neophodno posvetiti pažnju zaštiti od sunca.

Sutra sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 41 stepen.

I u subotu veoma toplo

U subotu sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 42 stepena,piše Avaz

