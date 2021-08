Za vikend u BiH temperature i do 42 stepena

Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 40 stepeni.

Prema najavama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u petak, 13. augusta, bit će sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 41 stepen.

U subotu, 14.augusta, bit će sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 42 stepena. prenosi “N1“.

U nedjelju, 15.augusta, bit će također sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 35 do 42 stepena

