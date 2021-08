Danas u BiH sunčano vrijeme, temperatura i do 39 stepeni Celzijusa

Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U Bosni umjereno oblačno. Poslijepodne lokalni pljuskovi s grmljavinom su mogući na istoku, sjeveroistoku i centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka do 22 stepeni, a dnevna do 39 stepeni Celzijusa. U utorak u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni sunčano sa malom do umjerenom oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka do 22 stepena , a dnevna do 40 stepeni Celzijusa.

U srijedu umjereno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom na sjeveru Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka do 24 stepeni, a dnevna do 38 stepeni,piše Avaz

