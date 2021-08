Zatražen pritvor za Savčića zbog istupa o Inzkovom zakonu i negiranju genocida

Kako RTRS saznaje, ročište je zakazano radi razmatranja prijedloga za određivanje pritvora “zbog istupa u javnosti i komemntiranja događaja iz proteklog rata”.

Milomir Savčić se optužnicom tereti da je, u svojstvu komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka pri Glavnom štabu Vojske Republike Srpske (VRS), pomagao u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine.

Optužnica ga tereti da je planirao, komandovao i nadzirao aktivnosti pripadnika 65. zaštitnog motorizovanog puka VRS-a i bataljona Vojne policije koji je bio u njegovom sastavu, prilikom zarobljavanja i zatočenja više stotina muškaraca bošnjačke nacionalnosti na više lokacija na području Nove Kasabe, te njihovom nezakonitom zatočenju, zlostavljanju i ubistvima.

Optuženik Savčić je odluku Inzka nazvao “kukavičkim i podmuklim činom”.

“Inzko koji završava mandat ili neuspješnu misiju na prostoru BiH ostavlja dodatne probleme u odnosu na ono što je zatekao kada je došao da bude od navodne koristi svim narodima i građanima BiH”, istakao je Savčić 23. jula.

Nadalje, je naglasio da je da je cilj nametanja ovog zakona da se “tema Srebrenice predstavi kao dogma o kojoj nema rasprave”, da je “to tako kako je utvrdio neki sud koji nije pravosudna institucija koja je formirana na legalan način”.

“Ovdje se samo otvaraju novi problemi i razlozi za nova sukobljavanja i staje se na put utvrđivanju istine, te pomirenju i normalnom životu ili suživotu na ovim prostorima”, pojasnio je Savčić.

Štaviše, on je pokrenuo inicijativu za zakazivanje sastanka predstavnika svih organizacija proisteklih iz rata na kojem će se “zauzeti jasni stavovi i zaključci koji će biti proslijeđeni poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske na najavljenoj posebnoj sjednici”.

Advokat Miodrag Stojanović, branilac Savčića, smatra apsolutno neosnovanim prijedlog Tužilaštva BiH o određivanju pritvora njegovom branjeniku.

Nadalje, on je dodao da je u prilog tog prijedloga Tužilaštvo dostavilo one izjave i nastupe za koje smatraju da predstavljaju kršenje mjera, a one su date u različitim medijima.

“Nama ostaje da sprovedemo to ročište i da se izjasnimo u vezi sa tim njihovim prijedlogom”, pojasnio je Stojanović, prenio je RTRS.

Ročište je zakazano za 11 sati.

Facebook komentari