Dijelovi BiH pod meteoalarmom, kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima?

Tako se na mostarskom području prognoziraju ekstremno visoke dnevne temperature koje će se kretati oko 36 stepeni Celzijusa.

Istovremeno na trebinjskom i fočanskom području prognozirane su temperature između 32 i 35 stepeni Celzijusa, kao i povremeno grmljavinsko nevrijeme zbog čega je i za ta područja izdat žuti meteoalarm.

Inače, u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme. Magle ili niske naoblake ima po kotlinama u centralnim i istočnim područjima.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena Celzijusa. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stepena Celzijusa.

U nedjelju će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38°C.

U ponedjeljak u Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. U Bosni sa umjerenom oblačnosti. Poslije podne su mogući pljuskovi sa grmljavinom na istoku, sjeveroistoku i dijelu centralne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 38°C.

U utorak u Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. U Bosni sunčano sa umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 38°C, prenosi “N1“.

