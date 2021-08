DNS i PDP poručili Dodiku: Ne možeš odlučivati u naše ime

“Demokratski narodni savez nije maloljetan da drugi odlučuju u naše ime i da nas za ruku vode na sastanke bez našeg znanja i pristanka”, izjavio je predsjednik DNS-a Nenad Nešić komentarišući izjavu Milorada Dodika da će na Jahorini upriličiti sastanak sa Schmidtom, kojem će prisustvovati predsjednici svih stranaka.

Nešić je rekao da odluke u DNS-u donosi on u dogovoru s Predsjedništvom stranke.

“Nikoga iz druge stranke nisam delegirao da to čini umjesto mene. Još manje sam spreman da iz medija saznajem na kojem sastanku ću navodno učestvovati. To što smo jedinstveno odbacili nametanje zakona od Valentina Inzka, kao model funkcionisanja BiH, ne znači da smo spremni da nam neko iz Republike Srpske nameće svoju volju”, kazao je.

Dodao je kako je DNS uvijek odlučan da brani interese RS-a, ali da nemaju namjeru biti pojas za spašavanje pogrešnoj politici.

Sličan stav dijele i u partnerskom PDP-u.

“Niti je on, niti bilo ko drugi o tome razgovarao s predsjednikom PDP-a Branislavom Borenovićem ili bilo kojim predstavnikom rukovodstva PDP-a. U tom smislu, odbacujemo takve najave”, rekla je Anja Petrović, glasnogovornica PDP-a.

Kaže da su u PDP-u iznenađeni “saznanjem” o prisustvu na sastanku na Jahorini.

“Nećemo ulaziti u razloge i potrebu Dodika za takvom izjavom. Nismo iznenađeni što planira da se sastane sa Schmidtom, jer je bilo za očekivati da će on to prvi učiniti. Međutim, sve buduće aktivnosti PDP-a i predsjednika Borenovića mogu biti najavljene samo iz PDP-a, a nikako od gospodina Dodika, za šta, logično, nema legitimitet, niti je to njegov posao”, kaže Petrović. prenosi “Klix”.

